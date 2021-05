Inter-Samp, la moviola Cds: “Orsato al Var da 6.5: suggerisce il rigore”

L'analisi degli episodi arbitrali della gara di ieri da parte del quotidiano romano

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato così i principali episodi arbitrali di Inter-Sampdoria di ieri. Questo il commento del quotidiano: "Alla prima manovra pericolosa della Sampdoria, manca un giallo a D’Ambrosio: il difensore interista perde un contrasto - giudicato regolare - con Keita, e colpisce il pallone volontariamente con la mano fuori area, prima che l’azione prosegua. Più severo l’arbitro Ayroldi sulla sbracciata di Tonelli che ferma Lautaro Martinez: arriva l’ammonizione per il difensore.

Piccolo giallo sull’attribuzione del gol doriano: Handanovic respinge sulla battuta di Candreva appena prima che il pallone superi la linea, poi irrompe Keita per il 2-1. Il gol viene giustamente attribuito all’attaccante. L’unica situazione dubbia del secondo tempo avviene sul rigore dell’Inter, quando la conclusione di Barella finisce sul braccio di Silva che si sta girando. Il suggerimento ad Ayroldi arriva dal Var (c’è Orsato), per convertire la punizione dal limite in rigore. Il centrocampista viene anche punito col giallo".