Inter-Samp, pagelle CorSport: “Calhanoglu top, regala infinite garanzie”. Tutti i voti

Tanti voti alti e nessuna insufficienza per l'Inter secondo le pagelle del Corriere dello Sport per la sfida alla Sampdoria. Il migliore è Calhanoglu, voto 7,5: "Sa sempre quello che deve fare e come farlo, ormai anche da geometra del centrocampo regala infinite garanzie". Fioccano i 7 (De Vrij, Bastoni, Barella e Correa) mentre sono da 6,5 Onana, Dumfries, Mkhitaryan, Lautaro e Dimarco. 6, invece, per Skriniar, Dzeko e Acerbi oltre a Lukaku.