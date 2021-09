Cds – Inter, la prestazione ha soddisfatto Inzaghi. Il tecnico non può essere…

Dalla trasferta di Genova la squadra nerazzurra è uscita con un punto. L'analisi del Corriere dello Sport

Sprecona e che si fa rimontare due volte dalla Sampdoria. Da Marassi l'Inter esce con un punto dopo una partita in cui i nerazzurri hanno avuto l'occasione di chiudere la gara con tre nitide occasioni. Il giorno dopo la trasferta di Genova, il Corriere dello Sport analizza così la prova della squadra di Inzaghi. "Per le occasioni create e fallite Simone Inzaghi non può essere felice del pareggio contro la Sampdoria".

"Ma la prestazione offerta dalla squadra lo ha comunque soddisfatto e gli permette di pensare positivo in vista dell'esordio in Champions contro il Real di mercoledì. Certo, gli sarebbe piaciuto di più capitalizzare il settimo marcatore diverso (Dimarco) nelle prime 3 giornate e un mercato estivo che ha già portato in dote 5 reti con 4 nuovi arrivi (i 2 di Correa a Verona più quelli di Dzeko, Calhanoglu e appunto Dimarco). Stavolta, però, non è finita in gloria come contro il Genoa e l'Hellas e l'ex tecnico della Lazio ha frenato in classifica".