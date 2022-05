Inter-Samp, la Curva Nord: “Comunque vada ci saremo sempre”

I tifosi nerazzurri hanno riempito il Meazza che ha fatto registrare il tutto esaurito per l'ultima sfida di campionato

Prima hanno accerchiato il pullman di affetto, fuori dal Meazza, poi la Curva Nord ha lanciato il suo messaggio dal secondo anello verde: "Per questa maglia, per questa città e per tutta questa gente. Comunque vada noi ci saremo sempre". Semplice, efficace. Un amore è a prescindere, nonostante tutto.