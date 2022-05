Inter-Sampdoria, oltre 70 mila tifosi: tutte le info per l’accesso a San Siro

Fischio d'inizio alle 18:00: i cancelli saranno aperti dalle 16:00. Ai tifosi l'invito a presentarsi con largo anticipo

Ultima giornata di campionato e ultima sfida a San Siro della stagione per l'Inter: sarà l'occasione, per il pubblico nerazzurro, per stare vicino un'ultima volta ai ragazzi di Simone Inzaghi, impegnati nella sfida contro la Sampdoria in programma domenica 22 maggio alle 18:00.