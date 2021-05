GdS – Inter-Samp, in 3 mila per la festa scudetto: massima allerta a San Siro

Le ultime sulla festa scudetto dei tifosi dell'Inter in occasione della sfida contro la Sampdoria, in programma oggi alle 18 a San Siro

Alessandro De Felice

Tremila persona in 15 mila metri quadrati. Oggi a San Siro ci sarà un assaggio della festa scudetto dell'Inter. I tifosi nerazzurri, dopo l'ok della Prefettura di Milano, stanno preparando l'accoglienza per il pullman della squadra di Antonio Conte prima della sfida contro la Sampdoria, in programma alle 18 al 'Meazza'.

"Poi nessun maxi-schermo nei paraggi: ognuno tornerà a casa a vedere in autonomia la sfida contro Ranieri. L’obiettivo di tutti, autorità e tifosi, è evitare che si riproduca l’assembramento selvaggio di domenica scorsa, quando, dopo il pari dell’Atalanta a Reggio Emilia, la Milano nerazzurra si è rovesciata nello stesso momento per strada, facendo saltare le norme anti-Covid" scrive La Gazzetta dello Sport.

Massima allerta in vista della gara tra Inter e Sampdoria. Il prefetto Saccone ha dato l'ok e nel contempo ha vietato la vendita di alcol intorno allo stadio dalle 14 alle 22 e organizzato controlli da parte delle forze dell'ordine. Difficile non pensare che si presenti qualche tifoso in più rispetto al numero consentito. Intanto ieri l'Inter ha diramato un comunicato in cui invitava i tifosi a "festeggiare responsabilmente".

Un assaggio di festa per i tifosi, un test per le autorità in vista dell'evento vero e proprio del 23 maggio in occasione dell'ultima gara contro l'Udinese.