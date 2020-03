Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato di quanto accaduto nelle ultime ore: “Inter-Samp non si sa quando verrà recuperata. Se l’Inter va in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia Inter-Samp aprirà il concerto di Max Pezzali l’11 luglio. La Lega sabato scorso ha preso una decisione che contempla la necessità che l’Inter esca prima possibile dall’Europa, probabilmente ci riuscirà di suo ma no, non è normale”.