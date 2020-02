Alle ore 13.30 di sabato 22 febbraio, presso il Centro Sportivo Suning, si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Inter-Sampdoria, gara valida per la 25ª giornata di Serie A TIM 2019/20. L’ingresso ai giornalisti accreditati sarà consentito dalle 13.15. Non sarà permesso l’accesso ai fotografi, riporta il sito ufficiale del club nerazzurro.