Inter-Sampdoria, il sondaggio sul migliore in campo: 4 i candidati proposti

Classico appuntamento con il sondaggio social sul migliore in campo: ai tifosi nerazzurri il compito di votare

La prima partita da Campioni d'Italia per i nerazzurri è stata una giornata di festa. Fame e voglia di dare spettacolo: cinque gol segnati, dalla rete di Gagliardini alla doppietta di Sanchez, il primo gol con la maglia nerazzurra di Andrea Pinamonti e il sigillo di Lautaro Martinez nel 14esimo successo consecutivo casalingo in campionato, nuovo record per il club.