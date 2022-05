Inter, speranza scudetto: San Siro è già tutto esaurito per la Sampdoria

Non ha il destino nelle proprie mani, ma l’Inter crede e spera ancora nella vittoria dello scudetto. Dipenderà tutto dagli ultimi 90 minuti

Non ha il destino nelle proprie mani, ma l’Inter crede e spera ancora nella vittoria dello scudetto. Dipenderà tutto dagli ultimi 90 minuti del campionato. Intanto, i tifosi nerazzurri hanno preso d’assalto il sito nei giorni scorsi per l’ultima stagionale con la Sampdoria. Ne parla anche oggi La Gazzetta dello Sport: “Lo scudetto è in mano al Milan, ma il popolo interista comunque ha già divorato i biglietti per l’ultima sfida di campionato contro la Samp. San Siro va verso un altro sold out e la conferma arriva direttamente dalla “biglietteria”. Da qualche giorno non è più possibile acquistare il tagliando per domenica. Tutto finito”, si legge.