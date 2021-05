SM – Inter, a San Siro più di 3 mila tifosi? Tra poche ore il saluto alla squadra

L'aggiornamento dal Meazza in attesa del breve accenno di festa che ci sarà questo pomeriggio prima di Inter-Sampdoria

Previsto per questo pomeriggio un saluto da parte del tifo nerazzurro alla squadra campione d'Italia. Inter-Sampdoria è in programma alle 18, ma al Meazza - come racconta l'inviato di Sport Mediaset - sono già iniziati i preparativi per quello che sarà un accenno di festa. Accesso consentito soltanto a 3 mila tifosi, per garantire un rigoroso rispetto delle norme anticovid, ma il rischio è che in zona si presentino molti più tifosi nella speranza di poter vedere almeno in lontananza i loro beniamini. Nei pressi dello storico baretto della Curva Nord l'euforia è già tanta.