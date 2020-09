Stasera alle 18 l’Inter giocherà contro il Pisa e lo farà a San Siro. Sarà l’occasione per riabbracciare i tifosi nerazzurri, anche se solo una piccola parte, infatti saranno presenti in 1000. Ma con quale criterio sono stati scelti? Lo spiega la Gazzetta dello Sport: “Il club li ha selezionati tra i partner commerciali e gli sponsor, ma anche in modo del tutto casuale, a estrazione, spulciando il database dei tifosi registrati“.

(Gazzetta dello Sport)