Il Giornale – Inter, 3 club su Sanchez. E c’è una cosa che non si può tollerare

Dopo lo sfogo sui social, il cileno potrebbe lasciare l'Inter a gennaio

Alexis Sanchez è stato impiegato appena settanta minuti in questa prima parte di stagione. Il cileno ha saltato le prime due gare di campionato per infortunio, poi è sempre stato a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle gerarchie del tecnico nerazzurro, il cileno è al momento la quarta punta, dietro a Dzeko, Lautaro e Correa. La rabbia di Alexis per il poco utilizzo è esplosa sabato sera al termine della gara contro il Sassuolo. Rabbia sfogata sui social con un post, poi rimosso: "Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai". " Inzaghi non lo sta prendendo in considerazione in questo momento ma creare dei dissapori ad inizio stagione è un atteggiamento che non si può tollerare a questi livelli: il cileno è così l'uomo in meno di questa giornata di campionato", sottolinea il Giornale.