CdS – Inter, Sanchez più decisivo di Eriksen: Spal ko, Conte scopre di avere alternative

L’Inter si sbarazza facilmente della Spal e si riprende il secondo posto in classifica. Sugli scudi Alexis Sanchez, migliore in campo e protagonista di una prestazione eccellente. Il Corriere dello Sport lo esalta: “Da meno 11 a meno 6: battendo la Spal con un poker facile facile, l’Inter riconquista il secondo posto nonostante la nuova assenza di Lukaku e scopre che l’attaccante cileno, portato via allo United, è molto più decisivo di Eriksen, come si è visto anche a Ferrara. Non il danese sul trono dei protagonisti, ma proprio Sanchez in un doppio ruolo di attaccante trequartista che esalta le sue qualità tecniche: un assist (il quinto dalla ripresa del campionato), un gol e qualche altra conclusione importante, tanto per mettere in crisi Conte quando si ricomporrà (a Roma?) la coppia Lukaku-Lautaro“.

ALTERNATIVE – “Chi alle loro spalle nelle ultime cinque gare? Proprio il cileno, vivissimo e determinato, o ancora Eriksen, talento talmente freddo da sembrare un estraneo in campo qualsiasi cosa faccia? Alternative importanti, comunque, per Conte che grazie agli acquisti di gennaio può permettersi quattro o cinque cambi di grande livello, soprattutto sulle corsie esterne. E ancora non sono tornati Barella e Sensi“.