CorSera – Inter, Sanchez deve ringraziare ‘la faccia bella dei contiani’

Il focus del quotidiano a proposito dell'attaccante che ha siglato la doppietta in Parma-Inter e del suo compagno di reparto

Parma-Inter è stata risolta da Alexis Sanchez, ma non senza l'aiuta del solito Romelu Lukaku. Il Corriere della Sera ha sottolineato i meriti dei due attaccanti nerazzurri: "Sanchez risolve la pratica in nove minuti e se il primo acuto è un gentile omaggio di Brugman, sul secondo il cileno deve ringraziare il solito Lukaku, che gli regala l’assist perfetto dopo una fuga di cinquanta metri. Romelu è la faccia bella dei contiani. Un punto di riferimento in ogni zona del campo".