GdS – Inter, Sanchez nella gabbia dorata: vuole una top lega. Correa e Dzeko…

La situazione in attacco dell'Inter con i possibili partenti per lasciar spazio a Paulo Dybala, che resta in attesa

Alessandro De Felice

L'arrivo all'Inter di Paulo Dybala è legato alle uscite. Il sovraffollamento nell'attacco nerazzurro impedisce, per ora, alla dirigenza di poter chiudere il colpo in entrata, con l'argentino che resta in attesa.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili partenti nel reparto avanzato:

"Pinamonti va di moda e dovrebbe andare all’Atalanta, mentre per Sanchez la risoluzione è più complessa perché Alexis, nella sua gabbia dorata da 7 milioni l’anno, rifiuta ogni destinazione esotica e vorrebbe soltanto un campionato top. Numeri alla mano, per far posto a Dybala servirebbe una uscita aggiuntiva: più quella di Dzeko, che al lordo costa 11 milioni, che quella di Correa. Si dà il caso che niente si sia mosso su questi due fronti: mancano offerte, proprio come per Paulo, ma sul mercato il futuro è sempre un’incognita".