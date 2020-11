Messaggio criptico di Sanchez. Pensa all’Inter con la forza di un leone: “Le battaglie…”

La luna e due facce. Una diversa dall’altra. Quella piena e quella nera. “La vita”, scrive Alexis Sanchez che pubblica una sua foto con la maglia dell’Inter e l’altra, quella di un leone, che ha attorno a sé carcasse di animali mentre lui è trionfante. Un’immagine che sembra da battaglia.

Di chi sa che può prendersi tutto in un attimo. E forse ci spera Alexis Sanchez. Spera di riuscire a riprendersi tutto con l’Inter. Carico dall’esperienza in Nazionale, il giocatore tornerà in queste ore a Milano e sembra voler mandare un messaggio a Conte e ai suoi compagni.

Un messaggio criptico, ma che sembra di chi – provando ad interpretare quello che potrebbe voler dire – è pronto alla battaglia. Perché quando gli fanno notare che le battaglie della vita non sono uguali per tutti lui replica con decisione: “Tutti, tutti nel mondo hanno una battaglia nella vita, che sia facile o difficile, fa parte della vita”.

Le sue battaglie con l’Inter, anche se sono solo battaglie sportive, lo aspettano.