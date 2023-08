Inter, Sanchez è pronto: “Da 20 giorni è attaccato al telefono in attesa di chiamata”

Sanchez da una ventina di giorni ormai è attaccato al telefono in attesa della chiamata di Marotta e di Ausilio

Joaquin Correa è più che mai vicino a lasciare l'Inter quest'estate. E il club nerazzurro si è già cautelato in caso di uscita del Tucu, bloccando da giorni il suo erede. Scrive il Corriere dello Sport: "Per prendere il suo posto è già pronto Sanchez, che da una ventina di giorni ormai è attaccato al telefono in attesa della chiamata di Marotta e di Ausilio. L’altro e ultimo fronte che si potrebbe aprire riguarda Sensi. Qualora, infatti, saltasse fuori l’opportunità di aggiungere un centrocampista con chili e centimetri, allora Sensi potrebbe partire. Altrimenti, resterà".