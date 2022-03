Inter, Sanchez reagisce. Lavoro in palestra: “Nella vita si vince e perde, ma non devi mai…”

Alexis Sanchez reagisce. Dopo il rosso rimediato ad Anfield Road, l'attaccante cileno ha affidato ai social la sua carica

Alexis Sanchez reagisce. Dopo il rosso rimediato ad Anfield Road contro il Liverpool, che di fatto ha spento poco dopo il gol di Lautaro le speranze dell'Inter di qualificazione ai quarti di finale di Champions League, l'attaccante cileno ha affidato ai social la sua carica. Duro lavoro in palestra e frase motivazionale, a testimonianza che l'ex Manchester United non ha alcuna voglia di rilassarsi e abbattersi: "Nella vita si vince e si perde. Ma non devi mai rinunciare a quello che ami", ha scritto Sanchez. Ecco il post: