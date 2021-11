Inter-Spezia, Sanchez può rientrare tra i convocati. De Vrij recupera per la Roma?

Secondo Sky Sport ci sono ancora alcuni dubbi di formazione per la sfida di domani sera con lo Spezia, l'attaccante cileno ha recuperato

Inter ha delle assenze, oltre a De Vrij che proverà a recuperare per la trasferta all'Olimpico con la Roma, mancano anche Darmian e Ranocchia. Bastoni confermato nel ruolo di centrale, sicuro giocherà ancora Skriniar, poi bisognerà capire se giocherà Dimarco o D'Ambrosio con l'ex Verona più avanti. Spazio a Vidal a centrocampo, rifiaterà Barella. A destra la novità sarà Dumfries, davanti riposa Dzeko e giocheranno Lautaro e Correa. L'Inter arriva a livello emotivo al massimo della condizione, un po' meno per gli infortuni. In ripresa Sanchez che potrebbe essere tra i convocati.