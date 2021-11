Inter, che parabola per questo giocatore: “Da stella a zavorra da 7 mln”

Il quotidiano parla così di Alexis Sanchez, alle prese con l'ennesimo problema fisico del suo inizio di stagione

Una zavorra d’oro. È così che l’edizione odierna di Libero definisce Alexis Sanchez, alle prese con l’ennesimo problema fisico del suo inizio di stagione. Salterà il Napoli, ma anche lo Shakhtar e il Venezia, per rientrare a inizio dicembre. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano sul suo rendimento: “Da stella del calcio mondiale a zavorra per l’Inter. Si potrebbe riassumere così la parabola di Alexis Sanchez, alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare patito con il Cile. Arrivato nell’estate del 2019 dal Manchester United, prima in prestito e dopo una stagione a titolo gratuito, pareva un’ottima operazione per l’Inter, ma i continui problemi fisici accusati lo stanno trasformando in un peso per il suo club. Che ogni anno stacca un assegno da 7 milioni netti per doverlo curare”, si legge.