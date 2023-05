Farris a ITV: “Gruppo compatto, lo abbiamo dimostrato e risposto alle critiche fastidiose”

Intervistato al termina del match vinto con il Sassuolo dai microfoni di InterTv il vice allenatore dell'Inter, Farris. Queste le sue parole: "Il segreto di questa gara è la voglia che mettono in campo i ragazzi. Abbiamo messo in guardia i ragazzi perchè abbiamo imparato come funziona. Il Sassuolo arriva anche questa volta dopo la Champions e non ci può essere dispendio maggiore di energia dopo un derby. La squadra ha saputo assorbire l'impatto iniziale, poi li abbiamo fatti rientrare, loro che sono bravi e alla fine l'abbiamo chiusa. Loro hanno un centrocampo forte che è riuscito a scardinare la nostra difesa che è molto attenta. Una squadra forte che ti sa mettere in difficoltà. Quando si fanno delle scelte e queste vengono ripagate è tutto più semplice. Ci è mancato questo Lukaku ma anche lo stesso Correa, ben voluto dal gruppo, tra tutte le voci quella che ci ha dato fastidio è quella che voleva uno scollamento del gruppo, cosa non vera. Oggi sono stati fuori Calha e Barella che sono i primi che vanno a caricare i compagni in campo e i risultati si vedono. Il Derby? Sappiamo quello che dobbiamo provare a fare, tutti stanno spendendo molto, loro non si arrenderanno ma non dobbiamo farci sorprendere"