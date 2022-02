Inter-Sassuolo, in dubbio la convocazione di Vecino. Ricorso Bastoni: c’è ottimismo

In dubbio la presenza del centrocampista nella lista dei convocati per la gara col Sassuolo

"In difesa conferma per Bastoni, qualora il ricorso nerazzurro, che verrà discusso oggi, venisse accettato (visti alcuni precedenti e la sproporzionalità della pena c’è ottimismo per dimezzare la squalifica). Resta in dubbio la convocazione di Vecino, che ieri ha svolto una seduta personalizzata, come Gosens e Correa", sottolinea Tuttosport.