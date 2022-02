Inter, 30 tiri totali e 9 in porta. La spunta il Sassuolo come contro il Milan

La squadra nerazzurra come quella rossonera sono state battute dai neroverdi a San Siro in questa stagione: mai successo in Serie A

Eva A. Provenzano

30 tiri totali, 9 tiri in porta, 58% di possesso palla ma zero gol segnati e tanti errori gravi, imprecisione e probabilmente un approccio sbagliato alla gara. Finisce così 0-2 a San Siro la sfida tra l'Interdi Inzaghi e il Sassuolo. Serata negativa per risultato e prestazione dopo un periodo difficilissimo. Marcatissima l'assenza di Brozovic e Bastoni. E così la squadra di Dionisi è riuscita per la prima volta in Serie A a battere nello stesso campionato sia Inter che Milan al Meazza, come riportato da Opta.