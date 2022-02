Inter-Sassuolo, Biasin: “Facile, senza Brozovic è altra squadra. Unica cosa buona…”

Il giornalista ha commentato così lo svantaggio dei nerazzurri contro i neroverdi dopo il primo tempo

0-2 da thriller psicologico a San Siro. E c'è poco da commentare e analizzare. Il Sassuolo sta vincendo su un'Interirriconoscibile. E se si pensa che la sola assenza di Brozovic è sembrata tragica si spiegano le difficoltà vissute in 45 minuti da cancellare, resettare dalla memoria. Così Fabrizio Biasin spiega il primo tempo contro i neroverdi con una semplicità disarmante: "Fase difensiva imbarazzante. In maniera superficiale verrebbe da dire "senza Brozovic è un'altra Inter", ma senza Brozovic è un'altra Inter. Dopo il primo tempo l’unica cosa buona di questo primo tempo è che per fortuna c’è il secondo. Stop".