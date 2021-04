Biasin fa il riassunto del primo tempo di Inter-Sassuolo. E ci sono due dati di fatto

Il giornalista ha scritto un post su Twitter subito dopo i primi 45 minuti della gara del Meazza e ha messo in evidenza due cose

L'Inter è impegnata nel recupero della gara contro il Sassuolo al Meazza. Alla fine dei primi 45 minuti Fabrizio Biasin, giornalista che non ha mai nascosto la sua fede interista, ha scritto un post su quanto si è visto durante la partita. E si sono visti due dati di fatto.

"Il riassunto del primo tempo di Inter-Sassuolo è il riassunto del 2021 dell'Inter: far gol ai nerazzurri è complicatissimo. Al resto pensa Lukaku". Due cose che si ripetono spesso in questa stagione per la squadra di Conte.