Dionisi: “Nel primo tempo abbiamo creato più dell’Inter. Obiettivo era fare gara aggressiva”

Al termine di Inter-Sassuolo , Alessio Dionisi ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Nel primo tempo abbiamo creato più di loro, l'obiettivo era di fare una partita aggressiva, coraggiosa e di metterli in difficoltà. Non siamo riusciti a passare in vantaggio e per merito di una qualità individuale siamo passati in svantaggio. Il Sassuolo mi è piaciuto tanto, peccato negli episodi che hanno determinato il risultato finale".

"Anche lui ha pensato di avercela fatta, è qua che dobbiamo aiutarlo a crescere perché si prende tante pause. Futuro? Qualche anno fa non pensavo di arrivare dove sono. Per me confermarsi è tanta roba, sono ambizioso. So dove sono e mi tengo stretto dove sono. Il futuro chissà, ma non dipende da me. Abbiamo iniziato a parlare di rinnovo. SI può crescere, mi piacerebbe pensare in modo ambizioso qua, ne stiamo parlando".