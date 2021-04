Inter, col Sassuolo gioca ancora Ranocchia? Eriksen play, scelta l’atra mezzala

Nel recupero col Sassuolo di mercoledì il tecnico dell'Inter dovrà fare a meno degli squalificati Brozovic e Bastoni

Dopo la sfida con il Bologna, l'Inter scenderà in campo mercoledì per il recupero con il Sassuolo. In vista della sfida contro la squadra di De Zerbi, Conte dovrà fare a meno degli squalificati Brozovic e Bastoni.

Secondo Gazzetta.it "In difesa Ranocchia spera di conservare la maglia da titolare, anche se Darmian e D’Ambrosio scalpitano (sicuri del posto Skriniar e De Vrij, Handanovic in porta). A centrocampo, al posto del croato, ci sarà probabilmente Gagliardini (favorito su Sensi) con Barella mezzala destra ed Eriksen in regia. In attacco, nessun dubbio: con Lukaku c’è Lautaro".