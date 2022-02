Inter-Sassuolo, i precedenti: nerazzurri in leggero vantaggio. Tra Inzaghi e Dionisi…

Il bilancio dei precedenti tra Inter e Sassuolo: ecco la situazione tra le due squadre e tra i due allenatori, Inzaghi e Dionisi

Sono 17 i precedenti in Serie A tra Inter e Sassuolo: i nerazzurri hanno ottenuto otto successi, contro i sette dei neroverdi, completano due pareggi. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro il Sassuolo in Serie A (4V, 2N), vincendo le tre più recenti – non ha mai registrato quattro successi di fila contro i neroverdi nel torneo.