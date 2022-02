Inter-Sassuolo, insulti a Berardi. La compagna: “Non ci facciamo mancare nulla”

L'attaccante della formazione emiliana è stato attaccato sui social da alcuni tifosi nerazzurri dopo la partita di ieri

La sconfitta casalinga di ieri dell'Inter contro il Sassuolo non è andata già a molti tifosi nerazzurri. Alcuni di loro, tuttavia, non si sono limitati a rimanere delusi, ma hanno pensato bene di sfogare il loro malumore attaccando sui social Domenico Berardi, attaccante della formazione emiliana. Francesca Fantuzzi, compagna del giocatore, ha mostrato su Instagram alcuni degli insulti ricevuti: "Simulatore di m...", "Zingaro", "Il più grande simulatore della Serie A", "Figlio di p..., dimenticati l'Inter". La ragazza ha poi commentato sarcasticamente: "Non ci facciamo mancare nulla".