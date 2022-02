Inter-Sassuolo, nerazzurri favoriti: in quota è sfida tra bomber Lautaro-Scamacca

Le quote e il pensiero dei bookmakers alla viglia della sfida di campionato tra l'Inter di Inzaghi e il Sassuolo

Dopo la sconfitta nel derby e il pari ottenuto al “Maradona” contro il Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi ha lasciato la vetta provvisoria della classifica proprio ai cugini rossoneri e proverà a riprendere la corsa verso il bis tricolore in casa contro il Sassuolo. Gli esperti di Stanleybet.it disegnano un pronostico schiacciato sul segno «1» nerazzurro, offerto a 1,29, contro l’8,00 del «2» emiliano. Alta anche l’opzione pareggio a 5,80. Lo stile offensivo delle due squadre pone l’Over a 1,35, nettamente avanti rispetto a un match con meno di tre reti, proposto a 2,90. In chiave marcatori Lautaro Martinez spera di interrompere il digiuno di gol: il primo timbro in campionato nel 2022 del “Toro” si gioca a 1,75 mentre sale a 3,75 Gianluca Scamacca, da mesi nel radar di mercato dei dirigenti nerazzurri.