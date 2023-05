CorSera – Inter-Sassuolo, pagelle: Lukaku, il totem è tornato. Gagliardini, chance sprecata

Nelle pagelle del Corriere della Sera di Inter-Sassuolo , il quotidiano elegge Romelu Lukaku come migliore in campo. Per il belga, autore di una doppietta, voto 7: "Cinque gol nelle ultime quattro giocate dall'inizio. Il totem è tornato".

7 anche per Simone Inzaghi: "L'Inter dilaga, poi soffre in attesa del Milan. Simone è 2° con la Juve almeno per una notte. Settima vittoria di fila, quinta in campionato". Male Gagliardini, voto 5,5: "Cerca estimatori, il futuro è lontano: chance sprecata".