Nelle ultime sessione di mercato Inter e Sassuolo ci hanno abituato ad alcuni affari di mercato. E anche in questa finestra le due società stanno discutendo, ma a cambiare maglia questa volta potrebbe essere un nerazzurro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo Sensi, Inter e Sassuolo stanno discutendo del giovane difensore Pirola. L’idea dei neroverdi è di prendere in prestito il ragazzo per farlo maturare nella squadra di De Zerbi.