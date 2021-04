Inter-Sassuolo, numeri e precedenti. La sfida da giocare con in testa un solo motivo

Non sarà facile contro la squadra di De Zerbi, ma Conte lo sa e da tempo cerca di tenere i suoi sul pezzo cancellando tutto quello che accade attorno

Eva A. Provenzano

Non è facile e Contelo sa. Ha cercato di tenere tutta la sua Inter sul pezzo già qualche minuto dopo rispetto alla vittoria con il Bologna. Vietato distrarsi: l'obiettivo è lontano, all'orizzonte, ma lontano e ogni passo è un passo in più verso la meta, da fare con tutta la determinazione possibile.

La gara con il Sassuolo si doveva giocare prima della pausa per le Nazionali. Ma causa covid19 è stata rinviata, per volere dell'ATS, a domani sera (alle 18.45). Al Meazza arriverà la formazione di De Zerbi che negli ultimi anni ha sempre messo in difficoltà la squadra interista. 15 volte le due squadre si sono affrontate e il bilancio dice: 6 vittorie per i nerazzurri, due pareggi e 7 vittorie per il Sassuolo. E a San Siro l'Inter, in questi 15 incontri, ha vinto solo due volte. L'ultima nel 2014. Nei cinque confronti successivi tre vittorie per il Sassuolo e due pareggi, l'ultimo nella scorsa stagione.

E' un tabù da superare insomma, un ostacolo che può essere definito la prova della verità per Conte e i suoi uomini, sulla strada verso un obiettivo che viene inseguito ormai da tempo, che un anno fa era spuntato verso l'orizzonte, ma mai non c'era una vista così netta davanti ai nerazzurri. C'è da stropicciarsi gli occhi per un attimo. Poi un passo alla volta, uno davanti all'altro bisogna andare avanti, buttare il cuore oltre l'ostacolo facendo pesare proprio, per fare la differenza, la motivazione. L'entusiasmo, per dirla con le parole del mister. Quella voglia di tornare a sorridere, dopo anni delicati, momenti malinconici e speranze vane.

La differenza

Può fare la differenza non solo la motivazione, ma anche il cammino fatto finora. Sono 10 le vittorie consecutive al Meazza in questo campionato e l'ultima volta che era successo erano arrivati per 13 volte i 3 punti tra le mura di casa, nel 2011. E c'è un comune destino sul quale Conte può poggiarsi. Come del resto fa da tempo: Lukaku e Lautaro hanno realizzato la loro prima marcatura multipla in Serie A proprio contro il Sassuolo. Entrambi nella partita dell'ottobre 2019.