Inter-Sassuolo, nerazzurri nettamente avanti: per i bookmaker Conte e i suoi…

Le quote della sfida tra Inter e Sassuolo, gara di recupero valida per il 28esimo turno di Serie A e in programma domani a San Siro

Alessandro De Felice

L’Inter di Conte, otto punti di vantaggio sul Milan secondo, prova a mettere il punto esclamativo sulla lotta per il titolo ricevendo il Sassuolo reduce dal pareggio contro la Roma ma al quale mancheranno ancora Caputo e Berardi. I nerazzurri, per i betting analyst di Sisal Matchpoint, sono nettamente avanti nei pronostici come evidenzia la quota di 1,33 rispetto all’8,50 degli emiliani con il pareggio a 5,50. La capolista però dovrà abbattere il tabù San Siro contro i neroverdi visto che, tra le mura amiche, non li sconfigge da quasi sette anni.

Lukaku e compagni sognano di bissare il 3-0 dell’andata, punteggio che domani pomeriggio è in quota a 9,75, mentre l’1-2 emiliano, identico punteggio dell’ultimo successo esterno del Sassuolo contro l’Inter, pagherebbe 26 volte la posta. Il gigante belga punta ad aumentare il suo bottino in campionato che parla di 20 gol in 27 gare giocate: la doppietta di Big Rom, la quinta dell’anno in campionato, si gioca a 4,00. De Zerbi invece si affiderà ancora al gioiello Raspadori, 21 anni, che sabato scorso ha messo a segno il suo quarto gol in carriera in Serie A e cercherà di non far rimpiangere Caputo e Berardi. La rete del 18 del Sassuolo è data a 5,00

(Fonte: Agipro)