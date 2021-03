La Stampa – Inter-Sassuolo, rinvio ‘senza strappi’. I rapporti tra dirigenti contano

Altri particolari sul rinvio della gara che doveva essere giocata sabato sera: essenziali i rapporti tra dirigenti anche nella gestione dei rinvii

Eva A. Provenzano

"Il finale del campionato di Serie A ormai è appeso a un filo sottile affidato alla sorte e al buon senso dei dirigenti". così il quotidiano La Stampa parla della notizia arrivata ieri con il rinvio di Inter-Sassuolo per quattro casi di coronavirus in casa nerazzurra. E la decisione viene descritta come una delle conseguenze della decisione del Collegio Arbitrale del Coni di togliere alla Juventus i tre punti assegnati dalla FIGC a tavolino (con un punto di penalizzazione per la squadra di Gattuso) quando era stato bloccato il Napoli dall'ASL.

Senza strappi

"Da quel momento si naviga a vista con il protocollo della Serie A costantemente scavalcato dagli interventi delle aziende sanitarie locali". Ed era già successo con il Torino qualche giorno prima. Si tratta di una questione alquanto intricata e contano molto anche i rapporti tra dirigenti. E il giornale spiega che per esempio per Toro-Lazio la questione è finita senza un accordo proprio perché Lotito e Cairo non si sopportano. Invece sarebbe stata decisiva l'amicizia tra Marotta e Carnevali che "ha favorito una soluzione senza strappi".

Il Jolly

Per la Lega, il rinvio di Inter-Sassuolo è il jolly che ogni club può giocarsi per una volta. È previsto dal regolamento. Ad ottobre l'Inter aveva giocato nella gara contro il Milan nonostante mancassero sei giocatori dalla sua rosa per la positività al coronavirus. Adesso si deve fermare con quattro calciatori. E l'ASP ha imposto la sua decisione perché preoccupa la variante inglese del covid19, molto più veloce nel diffondersi.

Per adesso non è stata fissata la data ufficiale del recupero ma potrebbe essere il 7 aprile la prima utile e potrebbe giocarsi nel pomeriggio visto che ci sono anche le gare di CL.

(Fonte: La Stampa)