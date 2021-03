Inter-Sassuolo, oggi la decisione sulla data del recupero: pochi dubbi, ma…

La Lega Calcio dovrebbe comunicare oggi la data del recupero della sfida tra Inter e Sassuolo, rinviata ieri

Inter-Sassuolo , gara inizialmente in programma per sabato sera, è stata ufficialmente rinviata dopo i casi di positività riscontrati all'interno della rosa nerazzurra. Il Corriere dello Sport prova a fare il punto sulla data del recupero: "La Lega, ieri, ha ufficializzato il rinvio, «a data da destinarsi», di Inter-Sassuolo. Già oggi, invece, se non ci saranno impedimenti, verrà comunicata la data del recupero. Che, dopo l’eliminazione del Milan dall’Europa League, dovrebbe essere il 7 aprile, ovvero lo stesso giorno di Juve-Napoli. Unica differenza l’orario: bianconeri e partenopei scenderanno in campo alle 18.45, nerazzurri e neroverdi alle 21, in contemporanea con la Champions".

"Tutto deciso, dunque? In realtà, nerazzurri ed emiliani potrebbero anche accordarsi per giocare comunque il 14. E’ vero che il regolamento prevede di sfruttare la prima data utile. Alle società coinvolte, però, è concessa la facoltà di cambiare, come peraltro hanno recentemente fatto proprio Juve e Napoli, accendendo però un vespaio di polemiche. Il ragionamento è ad ampio raggio. L’Inter, probabilmente, preferirebbe avere un impegno infrasettimanale il 7 aprile, quindi prima del match con il Cagliari, piuttosto che il 14, a ridosso della trasferta di Napoli. Già, ma se il numero dei positivi dovesse aumentare nei prossimi giorni? Da un lato non è così scontato che tutti si negativizzino nel giro di 14 giorni e che, dunque, siano a disposizione per il Bologna o anche per il recupero con il Sassuolo. Dall’altro, dopo aver trascorso un periodo di allenamenti quantomeno ridotti, potrebbero risentire dello sforzo di giocare subito 3 gare nello spazio di 8 giorni. Insomma, la situazione sarà più chiara soltanto nei prossimi giorni".