Inter-Sassuolo rinviata, D’Aversa: “Il Parma a Udine con 7/8 positivi. Ci sia…”

Così il tecnico del Parma in conferenza: "Non voglio entrare in queste situazioni. Non è responsabilità dei club ma ci deve essere uniformità nelle scelte"

Marco Astori

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Genoa, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato così in merito alla decisione dell'ATS di Milano di imporre il rinvio della gara di sabato sera tra l'Inter e il Sassuolo: "Non voglio entrare in queste situazioni. Ad Udine il Parma è andato con 7/8 positivi. Non è responsabilità dei club ma ci deve essere uniformità nelle scelte".