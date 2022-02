SM – Inter-Sassuolo, Barella al posto di Brozo. Attacco? La scelta di Inzaghi

L'Inter ha la grande occasione di riprendersi la vetta e provare l'allungo, considerando sempre la partita col Bologna da recuperare

L'Inter ha la grande occasione di riprendersi la vetta e provare l'allungo, considerando sempre la partita col Bologna da recuperare. L'obiettivo è cogliere i tre punti contro il Sassuolo che però non va assolutamente sottovalutato. Simone Inzaghi ritrova Barella dopo lo stop per squalifica in Champions ma perde Brozovic perché ammonito, da diffidato, contro il Napoli. Sarà proprio Barella a prendere il posto di Brozo in mezzo al campo, con Gagliardini e Calhanoglu come mezzali. Perisic e Darmian (staffetta con Dumfries) sono gli esterni mentre Dimarco in difesa sostituisce lo squalificato Bastoni. In avanti, Lautaro deve ritrovare il gol che manca, in Serie A, da Salerno e al suo fianco potrebbe spuntarla Sanchez, con Dzeko inizialmente in panchina.