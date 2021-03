Inter-Sassuolo, Sconcerti: “Decidono le Asl. Avevamo deciso per un protocollo, ma ormai…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti commenta la decisione dell'Ats di rinviare Inter-Sassuolo

"Ormai è questa la prassi. Avevamo deciso per un protocollo, ma ormai è stato superato dal caso Juve-Napoli. Oggi decidono le Asl, che mette un pericolo superiore, perché bastano pochi contagi. Non dipende più dal calcio ora, non so se sia più giusto così".