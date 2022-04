Inter, Satriano impressiona in Francia: su di lui l’interesse di una big di Ligue 1

L'attaccante uruguaiano, classe 2001, ha già segnato 4 reti con la maglia del Brest: il prestito sta dando i suoi frutti

L'impatto di Martin Satriano con la Ligue 1 è stato decisamente positivo: l'attaccante uruguaiano, ceduto in prestito dall'Inter al Brest a gennaio, ha già segnato 4 reti dal suo arrivo in Francia, dimostrando quelle qualità già emerse in Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport, su di lui avrebbe messo gli occhi il Marsiglia: "L'uruguaiano sta volando in Francia: 4 reti in 9 presenze in campionato e prestazioni sempre molto convincenti. In Francia è in prestito secco e sono già arrivati diversi sondaggi (Marsiglia su tutti). Valutazione da 15/20 milioni: al prezzo giusto può salutare".