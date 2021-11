CdS – Satriano 3 turni di stop per la non testata: si valuta il ricorso con la Roma

La dirigenza dell'Inter è pronta a muoversi insieme a quella della Roma dopo le squalifiche ai due giocatori

Inter e Roma stanno valutando se presentare ricorso insieme dopo le pesanti squalifiche arrivate in Primavera. Due stop arrivati - sottolinea anche il Corriere dello Sport oggi - “per una testata che non c’è stata” . E ora? Satriano e Morichelli hanno preso entrambi 3 giornate, quest’ultimo era anche diffidato ed è stato ammonito e dunque la squalifica è di 4 turni dopo il match di domenica scorsa.

Cosa può succedere adesso? Lo spiega il CorSport nel dettaglio: “Per entrambi, la motivazione della sanzione è «aver colpito con una testata a gioco fermo un calciatore avversario». Tuttavia, le immagini dell’episodio non mostrerebbero né testate e nemmeno un altro tipo di gesto violento da parte dei giocatori coinvolti. I due, a gioco fermo, si sarebbero soltanto affrontati testa contro testa per poi venire separati dal portiere della Roma. A quel punto, però, è intervenuto l’arbitro che ha estratto il cartellino rosso, mandando in anticipo (erano i minuti finali della gara) negli spogliatoi sia Satriano sia Morichelli. Inevitabile lo sconcerto dei dirigenti dei due club una volta appreso del provvedimento. Ma, come noto, il Giudice Sportivo decide sulla base del referto del direttore di gara. Ed, evidentemente, sul documento è stata riportata la testata, quindi una condotta violenta, e la pesante squalifica ne è la conseguenza. Probabile che, a questo punto, Inter e Roma avanzino il ricorso insieme. Da capire, poi, quali possa essere il risultato: l’espulsione non può essere cancellata, possibile invece che si arrivi ad una riduzione dello stop, derubricando la condotta violenta”, si legge.