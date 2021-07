Inter, Satriano convince Inzaghi. Il futuro? “Questo lo scenario più probabile”

Aspettando che Lukaku e Lautaro tornino dalle vacanze e si riprendano il loro posto, il ragazzino uscito dalla Primavera si è preso la scena

Le luci della ribalta, da sabato sera, sono tutte per Martin Satriano. Chi non lo conosceva è rimasto folgorato dal classe 2001, ma c'è invece chi non si è assolutamente sorpreso delle sue gesta. L'Inter, infatti, come spiega La Gazzetta dello Sport, conosce bene il suo "nuovo Suarez": "Chissà se lo diventerà davvero, ma se c’è un modo per convincere Simone Inzaghi che nella rosa dell’Inter può starci anche lui è esattamente quello che Martin ha scelto nell’amichevole di Lugano e, più in generale, in questi primi giorni di lavoro. Aspettando che Lukaku e Lautaro tornino dalle vacanze e si riprendano il loro posto, il ragazzino uscito dalla Primavera (e che non potrà più tornarci, neanche da fuoriquota) si è preso la scena. Anche se il prestito per farsi le ossa rimane lo scenario più probabile".