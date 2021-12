CorSera – L’Inter non sbaglia più: cambiano gli uomini, non il risultato

Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che battono anche lo Spezia e accorciano ulteriormente in classifica

L'Inter batte 2-0 lo Spezia, conquista la terza vittoria consecutiva e accorcia ulteriormente dalla vetta della classifica. Serata perfetta per gli uomini di Inzaghi, che danno un'altra dimostrazione del proprio valore e lanciano un messaggio chiaro agli avversari. Questa l'analisi del Corriere della Sera: "Senza freni, con l'acceleratore pigiato e una naturalezza che rende tutto semplice. L'Inter infila la terza vittoria consecutiva in campionato, fa sembrare tutto facile e in realtà lo è contro lo Spezia di Thiago Motta, molle come un panino bagnato. Cambiano gli uomini, cinque titolari fuori, non il risultato. La sconfitta contro la Lazio, un mese e mezzo fa, è l'unico e ultimo regalo di Inzaghi agli avversari. I nerazzurri non ne hanno più sbagliata una né in campionato né in Champions: otto successi in dieci partite tra serie A e Europa, con i rimpianti dei pareggi contro Juventus e Milan in cui meritavano oggettivamente di più. Una serie mostruosa, sostenuta da un gioco mandato a memoria, da una rosa intercambiabile, da una mentalità interiorizzata e vincente. Sabato all'Olimpico, contro l'instabile Roma dell'ex Mourinho, la possibilità è dare un altro duro colpo alle speranze altrui".