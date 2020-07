Antonio Di Gennaro, ex calciatore e ora commentatore, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte alla vigilia della gara di campionato contro il Torino, in programma questa sera. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “L’Inter non può sbagliare. Il Torino è in grossa difficoltà, quindi i nerazzurri non possono sbagliare e possono rientrare per un piazzamento diverso da quello attuale. Poi dopo l’EL tireremo le somme“.