Scarpini: “Inter, al netto del mercato, in formazione tipo a Parma. Inzaghi…”

Il giornalista di Inter TV ha parlato della squadra che il tecnico ha schierato in campo nell'amichevole al Tardini

«Ci sarà la prima presenza nelle amichevoli per Lautaro, Bastoni e Sensi. Ma c'è anche Perisic. Non so se definire, al netto di quelli che potranno essere eventuali nuovi arrivi che potremmo avere negli ultimi giorni di mercato, penso a destra e penso in attacco, è una formazione tipo. Calhanoglu ai box ma c'è Sensi. L'organico è importante, si sono ridotti i ragazzi dell'Under19 aggregati. Sono rimasti Moretti e Zanotti per questa gara. È un'Inter che l'allenatore ha bisogno di far giocare. Abbiamo curiosità alta di vederla. Il modulo è lo stesso ma sono diversi i movimenti rispetto a quelli dell'Inter di Conte. C'è tanto lavoro da fare per il tecnico nerazzurro ma i campioni imparano velocemente», ha spiegato il direttore di ITV.