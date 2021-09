Inter, scelte fatte per Inzaghi: Bastoni unico dubbio, davanti Dzeko-Lautaro

Il tecnico nerazzurro ha deciso la formazione anti Real Madrid: nessuna sorpresa in mezzo al campo, squadra confermata

Tutto pronto per l'esordio stagionale europeo dell'Inter: i nerazzurri affrontano questa sera il Real Madrid. Simone Inzaghi ha un solo dubbio: la presenza o meno di Alessandro Bastoni, appena rientrato in gruppo dopo aver saltato la sfida contro la Sampdoria. Se sta bene, gioca. Per il resto tutto confermato, come scrive La Gazzetta dello Sport: "In attacco ci sarà Edin vicino a Lautaro. [...] Le scelte sono fatte: Bastoni ha svolto l'intero allenamento senza problemi e se stamattina non si sveglierà dolorante, sarà titolare. In fascia Darmian rinvierà con ogni probabilità l'esordio dal 1' di Dumfries, a centrocampo Calhanoglu sembra aver respinto l'insidia Vidal".