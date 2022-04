GdS – Inter, sceneggiatura da Pirandello: il destino si può ribaltare ancora

La sconfitta di Bologna compromettere il percorso dei nerazzurri ma darsi per vinti ora sarebbe peccato mortale

Inevitabile che stamattina per i tifosi dell'Inter il bicchiere sia totalmente vuoto. L'imprevedibilità di questo campionato ci ha però insegnato a non dare nulla per scontato. Sottolinea la Gazzetta dello Sport di stamattina: "Ieri è stata, comunque, la terza partita di fila in cui l’Inter ha trovato il gol alla prima occasione. Lo avesse fatto pure nel periodo nero, ora non guarderebbe la classifica con terrore. Ciò che preoccupa, però, è che dopo Perisic la palla non è più entrata, nonostante occasioni sparse qua e là e un controllo saldo del gioco. Il problema, come spesso è stato ripetuto dagli stessi nerazzurri, è nella testa e quella andrà ritrovata a tempo record. Tra tre giorni a Udine, contro una squadra in estrema salute, inizia un nuovo atto di questa sceneggiatura che pare scritta da Pirandello. Quando qualcosa sembra certo, in questi luoghi tutto diventa incerto: allora perché non pensare di ribaltare ancora una volta un destino?".