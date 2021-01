Inter, risultato del Milan sullo schermo del Friuli. TS: “Sentivano la pressione di doverlo agganciare”

Serata storta per l’Inter che fallisce l’aggancio al Milan, sconfitto dall’Atalanta, non riuscendo ad andare in gol contro l’Udinese. Ora la squadra di Conte è a due lunghezze da quella di Pioli e martedì ci sarà il derby di Coppa Italia.

Secondo Tuttosport “Conte, per evitare cali di concentrazione in vista dell’imminente derby in Coppa Italia, aveva confermato in toto la formazione che aveva strapazzato i bianconeri. L’alchimia non si è ripetuta e non certo per meriti dell’avversario. Non riuscire a segnare e, quindi, approfittare del ko del Milan con l’Atalanta, è stato un peccato capitale. Come a Verona, i nerazzurri hanno accelerato nella ripresa sfruttando la velocità di Hakimi che però ha pasticciato troppo, anche quando era riuscito a scardinare la maginot friulana, mentre nel primo tempo Martinez ha sprecato un rigore in movimento dopo “l’assist” di Becao. Per la prima volta l’Inter sentiva la pressione di dover vincere per agganciare il Milan (i gol dell’Atalanta comparivano sullo schermo del Friuli, impossibile non accorgersene) e questo ha fatto smarrire a tutti la lucidità. Per vincere gli scudetti, ci vuole anche fisico e oggi la Juve può rimettersi già in carreggiata”.