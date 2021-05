CdS – Allegri, la scintilla che ha fatto scattare la Juve è stata l’Inter

I contatti di Marotta con il tecnico hanno fatto accelerare i bianconeri nella trattativa per riportare il tecnico a Torino

La scintilla che ha convinto Agnelli a puntare su Allegri è stato l'addio di Conteall'Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Dietro il ritorno di fiamma degli ultimi giorni della Juve c'è forse proprio la rivoluzione tecnica nerazzurra. Senza la fuga di Antonio Conte non ci sarebbe stato il definitivo affondo di Beppe Marotta: la scintilla per convincere la coppia Agnelli-Elkann a fare di tutto per riportare alla base Allegri".